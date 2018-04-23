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Mosturoğlu: Maç devam etmeliydi

Çok daha büyük olaylarda müsabakanın devam ettiğini belirten F.Bahçe Asbaşkanı hakemin tatil kararını eleştirdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:22
Mosturoğlu: Maç devam etmeliydi

Olaylı derbiyle ilgili karar beklenirken Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, hakem Mete Kalkavan’ı eleştirdi. Son sözü TFF’nin söyleyeceğini belirten Mosturoğlu, “Bundan önce emsal kararlar olmuştu. Spor hukuku emsal kararlar üzerinden yürür” dedi. Vodafone Park’ta Hasan Çetinkaya’nın kafasının yarıldığı derbinin devam ettiğini, Trabzon’da Aykut Kocaman’ın, kafasına atılan taşa aldırmadığını hatırlatan Mosturoğlu “Görüntü ve hakem raporu da gösteriyor ki, Mete Kalkavan hatalı karar vermiştir” dedi.

Her maç tatil olur
Hakem kararındaki karmaşaya dikkat çeken Mosturoğlu “Müsabaka tatil edilmişse hakemin Fenerbahçeli oyuncuları da soyunma odasına göndermesi gerekir. Ancak Mete Kalkavan’ın soyunma odasına gittiğinde tatil etmediği kesin. Hakem soyunma odasına giderken Beşiktaşlı oyuncuların sahayı terk ettiği de kesin” açıklamasında bulundu. Mosturoğlu, Şenol Güneş’in soyunma odasında gitmesini gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Nefes kesecekler
En ufak bir puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, galibiyet serisini Antalya karşısında geliştirmek istiyor. Kadıköy’de taraftara zafer hediye etmeye mecbur olduklarını söyleyen teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına “90 dakika, tam saha presle, rakibe nefes aldırmadan sonuca gideceğiz” talimatı verdi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:22
  1. Trabzon
  2. Antalya
  3. fenerbahçe

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