  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MOSSAD Başkanı Cohen "Bahreyn'de işbirliğinin güçlendirilmesini" görüştü
Aktüel

MOSSAD Başkanı Cohen "Bahreyn'de işbirliğinin güçlendirilmesini" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:37:04 -
MOSSAD Başkanı Cohen "Bahreyn'de işbirliğinin güçlendirilmesini" görüştü

İSTANBUL (AA) - İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret ederek, Bahreynli yetkililerle işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, MOSSAD'ın Başkanı Cohen, Bahreyn Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Adil bin Halife el-Fadıl ve Stratejik Güvenlik Birimi Başkanı Ahmed bin Abdulaziz Al Halife ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, ortak öneme haiz konular ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ele alındı.

Bahreyn ve İsrail tarafları, görüşmede iki ülke arasında imzalanan barışın desteklenmesinin ve bölgede istikrarın güçlenmesine, barış değerlerinin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlama rolünün önemine vurgu yaptı.

İki tarafın Bahreyn Krallığı ile İsrail arasında imzalanan barışı destekleme bildirgesinin önemini ve "bölgede istikrarın güçlendirilmesine ve barış değerlerinin sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağı" rolünün vurgulandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti
Medya

Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizisi için gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Aile Çal..
İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor
Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışı devam ediyor. Oto pazarında 25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay