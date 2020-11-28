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Aktüel Moskova'da buz pateni sezonu açıldı
Aktüel

Moskova'da buz pateni sezonu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:40:44 -
Moskova'da buz pateni sezonu açıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da buz pateni sezonu açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Kızıl Meydan'daki "GUM" buz pateni pistinde düzenlenen açılış törenine, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi buz patenci olimpiyat şampiyonu Tatyana Navka'nın yanı sıra ülkenin önde gelen buz patencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Daha önce Kovid-19'a yakalanan Peskov, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Kendimize ve etrafımızdakilere iyi bakmalıyız." diyen Peskov, gelecek yılın daha iyi geçmesini temenni etti.

Açılışta, buz pateni gösterisi düzenlendi. Rus buz patenci Alina Zagitova da gösterisiyle seyircileri büyüledi.

Açılışın ardından Kızıl Meydan'a gelen vatandaşlara, buz pateni dersi verildi.

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