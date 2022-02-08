Mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Lokanta usulü mor lahana salatası tarifi...
Mor lahana salatası tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet orta boy mor lahana
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4-5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay bardağından fazla iri çekilmiş ceviz
- Sarımsak
- Tuz
- Arzuya göre 1-2 yemek kaşığı mayonez
Yoğurtlu mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır?
Mor lahanayı güzelce yıkayın ve ortadan ikiye kesin. Sebze soyucu ile ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ve kıyılmış lahanayı alın biraz tuz serpin ve lahanalar yumuşayınca kadar ara ara karıştırarak kavurun. ve ılınmaya bırakın.