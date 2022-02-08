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Kadın - Aile Mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Lokanta usulü mor lahana salatası tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:21:00 - 2022-02-08 17:24:10
Mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Mor lahana salatası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet orta boy mor lahana
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4-5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağından fazla iri çekilmiş ceviz
  • Sarımsak
  • Tuz
  • Arzuya göre 1-2 yemek kaşığı mayonez

Yoğurtlu mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır?

Mor lahanayı güzelce yıkayın ve ortadan ikiye kesin. Sebze soyucu ile ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ve kıyılmış lahanayı alın biraz tuz serpin ve lahanalar yumuşayınca kadar ara ara karıştırarak kavurun. ve ılınmaya bırakın.

 

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