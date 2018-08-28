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Moody's skandal Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise verdiği kararlarla Türkiye düşmanlığını gün yüzüne çıkarıyor. Son olarak 18 Türk bankasının notunu indirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 20:30
Moody's skandal Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında 18 Türk bankasının da bulunduğu 20 finans kuruluşunun notunu indirdi.

Moody's, 17 Ağustos'ta açıkladığı kararda ise, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:30
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