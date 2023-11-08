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Ekonomi Moody's kritik öngörü açıklaması: küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacak! Türkiye ilerleme raporu
Ekonomi

Moody's kritik öngörü açıklaması: küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacak! Türkiye ilerleme raporu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 23:39:00 - 2023-11-09 00:13:48
Moody's kritik öngörü açıklaması: küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacak! Türkiye ilerleme raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu. Küresel ekonomik büyümenin ise gelecek yıl yavaşlaması beklendiği belirtildi.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, yüksek faiz oranları kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayıldıkça küresel büyümenin 2024'te yavaşlayacağı aktarıldı.

Merkez bankalarının sıkı politika duruşunu sürdürmesi nedeniyle 2024'te talebin yavaşlamasıyla enflasyonun soğumaya devam edeceği belirtilen raporda, beklenmedik şoklar olmadığı sürece küresel büyümenin 2025'te güçlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, G20 ekonomilerinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtildi.

Moody's ağustos ayında yayımlanan tahminlerinde, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyüyeceğini öngörmüştü.
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Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceğinin tahmin edildiği, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 4,3, gelecek yıl yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor

Ekonomik yavaşlamanın düzensiz olacağı belirtilen raporda, ABD ekonomisinin büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak 2024'te yavaşlayacağı ifade edildi. Raporda, ABD ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e çıkarıldığı, gelecek yıl ise yüzde 1 olarak korunduğu belirtildi. ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi'nin ise 2023'te daha sert bir darbe aldığı ve ekonomik büyümesinin 2024'te de zayıf kalacağı belirtilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7 olarak korunduğu, gelecek yıl için ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiği kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,7 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin ise 2023'te yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşmasının beklendiği, ancak büyümenin 2024 ve 2025'te yüzde 4'e gerileyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin ediliyor

Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Enflasyonun 2025 sonuna kadar çoğu G20 ekonomisinde hedefe dönmesi bekleniyor

Öte yandan, tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişin kısmen tersine döneceği dile getirilen raporda, düşen büyüme hızı ve enflasyonun faiz indirimlerini yaklaştırması nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2024'te yüzde 4 civarındaki uzun vadeli dengeye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, enflasyonun düşüş eğilimiyle büyük merkez bankaları için politika faizlerinin zirveye ulaştığı kaydedildi.

Enflasyonun gerilemeye devam edeceği belirtilen raporda, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar çoğu G20 ekonomisinde hedefe geri dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, iklim veya jeopolitik olayların ise enerji ve gıda fiyatlarındaki ani artışlardan kaynaklanan dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

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