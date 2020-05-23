  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı
için kalan
Spor

Mondragon'dan Falcao'ya övgü: Kolombiya'nın Messi'si

Galatasaray'ın unutulmaz kalecileri arasına adını yazdıran Mondragon, Radamel Falcao için, "Kolombiya'nın Messi'si" benzetmesini yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 04:57:00 -
Mondragon'dan Falcao'ya övgü: Kolombiya'nın Messi'si

Deportivo Cali, Cerro Porteno, Independiente, Metz ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Ali Ferit Mondragon, 2014'te profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

2014'te görev alarak Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu unvanının da sahibi olan Kolombiyalının ismi, iki yıl sonra intihara teşebbüs haberleriyle anıldı.

O dönemde hastaneye kaldırılan Mondi, Kolombiya Marca gazetesine açıklamalar yaparken; eski takımının golcüsü Radamel Falcao'yu övdü.

Sakatlığı nedeniyle 2014 Dünya Kupası'nda oynayamayan Falcao için Messi örneğini veren Mondragon, "Falcao'nun, Kolombiya için ne anlam taşıdığını unutamayız. Sadakat ve değerler, uzun vadede size birkaç hedeften çok daha fazlasını verecektir. Messi Arjantin için neyse Falcao da Kolombiya için odur" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı