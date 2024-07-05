Molotof koyteyli kullanmışlar! Kayserili STK’lardan yaşananlara tepki

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, patlamadan söndürülen İsrail menşeli kola şişesinden yapılma molotof kokteylinin fotoğrafını akit ile paylaştı. Yıldırım, “Halkımıza sağduyu çağrısı yapıyorum. Biz kardeşçe yaşayabilecek bir toplumumuz, aynı kültüre, aynı dine mensubuz. Yüz yıl önce aynı devletin vatandaşlarıydık, ayrımız gayrımız yoktu. Bu sükunet ortamının devam etmesini, Suriye’de güven sağlanınca, Türkiye sevdalıları olarak, ülkelerinin imarı için geri dönmelerini temenni ediyorum” dedi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da, “Kayseri’ye Müslüman kardeşliğine, misafirperverliğe, insan onuruna yakışmayan insanlık dışı olaylar yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Bunu yapanlar Kayserili olamaz” diye konuştu.