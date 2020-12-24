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Aktüel Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili
Aktüel

Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:30:36 -
Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

NEW YORK (AA) - ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.


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