Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Organizasyonda milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı



ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 46'sı erkek, 72 sporcu mücadele etti. Şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı. Organizasyonda açık yaş ve 17 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar: - Açık yaş kadınlar 1- İpek Akşin 2- Sesim Alpugan 3- Beyza Cesur

- Açık yaş erkekler 1- Arda Selçuk 2- Yunus Çalışkan 3- Mert Yasin Örsel

- 17 yaş altı kızlar 1- Zeynep Altınbaş 2- Selen Gülel 3- Nil Eylül Göcek

- 17 yaş altı erkek 1- Yağız Ak 2- Berkay Koruyucu 3- Tolga Topaklı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.