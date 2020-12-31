Modem kullanıcı adı ve şifre değiştirme nasıl yapılır?

Kablosuz bağlantı ile internet ihtiyacını karşılayan bireyler zaman zaman modem kullanıcı adı ve şifre değiştirme düşüncesi içine giriyorlar. Peki modem kullanıcı adı ve şifre nasıl değiştirilir?

1-Öncelikle modem kullanıcı adı ve şifre değişimi için bilgisayarınızda bulunan herhangi bir tarayıcıyı açın.

2. Tarayıcınızı açtıktan hemen sonra 192.168.1.1 yazın ve girin. Birçok kişinin modem adresi az öncek verdiğimi rakamlar gibidir. Eğer bu adres olmazsa 192.168.1.2, 192.168.2.1 192.168.2.2 adreslerini deneyebilirsiniz.

3. Halen daha modem arayüzünüze erişimde sıkıntı çekiyorsanız internetten modemin arka tarafında yer alan modeli aratarak sorgulatabilirsiniz.

4. Arayüzde açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi soracak. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi bilmiyorsanız ve size şifre verilmediyse ilk olarak hiçbir şey yazmadan girmeyi deneyin. Eğer giriş işlemi başarılı olmadıysa kullanıcı adına "admin" şifre yerine de aynı şekilde "admin" yazarak deneyin.

5. Tüm denemelere rağmen halen daha giriş olmadıysa şifreyi internet sağlayıcınızın adıyla değiştirin. Admin yerine örneğin TTNET kullanıyorsanız küçük harflerle "ttnet" yazabilirsiniz. Tüm bu denemelere gerçekleştirdiniz ve hala olmuyorsa son olarak internet sağlayıcınızın müşteri hizmetlerini arayıp isminizi ve şifrenizi alın.

6. Giriş gerçekleştirdikten sonra "Kablosuz" bölümüne girin. Kablosuz ağ bölümüne bağlandıktan sonra mevcut Wifi kullanıcı adınızı ve şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.