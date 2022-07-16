Mobilya sektöründen büyük başarı milyar dolarlık ihracat

Bu dönemde yapılan ihracattan mobilya sektörü 2.4 milyar dolar pay aldı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde haziran ihracatı yüzde 30.7 artışla 801 milyon dolara yükseldi. Mobilya sektörünün haziran ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.2 artarak 438 milyon dolar oldu.

Irak başı çekti

Mobilya sektörünün haziranda en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. İhracat artışında başı yüzde 66.2’yle Katar çekti. İhracatta çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ile oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar öne çıktı. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, global tedarik zincirindeki aksamalara rağmen ihracatı arttırma başarısı gösterdiklerini belirtti. Özkan, yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi.

Bilgi paylaşımının ve yol göstermenin bu başarıya sunduğu katkıdan bahseden Özkan, “Bugün en çok dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yerimizi alıyorsak bunda doğru stratejilerin ve ileri görüşlü hamlelerimizin büyük önemi bulunuyor. Firmalarımız belirledikleri ülkelerde nokta atışı adımlar atarak piyasa payını arttırıyor. Bu noktada gelişmiş ülkelerden İngiltere, Almanya, ABD, Fransa’nın ihracatımızda önemli bir yeri bulunuyor” ifadelerini kullandı.