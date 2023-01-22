  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İblis, iblisliğini yapıyor! Müslümanlar sadece kınamakla yetiniyor!

Paris’te bile böylesi yok! İstanbul Havalimanı Metrosu bugün açılıyor

Geleceğin siyah altını dünyada gündem oldu! Türkiye’yi rakipsiz yapacak

İmamoğlu'ndan rezil itham! Alçaklar Kur'an yakıyor, "hacı(!) Ekrem" böyle diyor

Nankörlüğün bu kadarına pes! Kur’an yakılan İsveç’le ilgili şok Osmanlı ayrıntısı ortaya çıktı

CHP’li Özel’i FETÖ medyası parlatmış

İnternet ücretlerine dev zam! Şubat faturalarına yansıyacak! Böylesi görülmedi

EYT'de flaş gelişme! Yüz binlerce EYT'liye para iadesi yapılacak

Yargıda vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler! Her ailenin bir avukatı olacak

Son anket sonuçları geldi! 6'lı masayı yasa boğacak bomba rakamlar
Aktüel Mobilya sektöründen 4,7 milyar dolarlık ihracat
Aktüel

Mobilya sektöründen 4,7 milyar dolarlık ihracat

Türk mobilya sektörü, son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerini hızlandırarak yakaladığı istikrar sonucu yüzde 11,2 artış sağlayarak 4,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 13:43:00 -
Mobilya sektöründen 4,7 milyar dolarlık ihracat

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin geçen yıla ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı 2022'de 254,2 milyar dolara yükseldi.

Türk mobilya sektörü, yıl boyunca bir yandan sektör temsilcileri ile fuarlara katılırken, diğer yandan mevcut pazarlarında etkinliklerini artıracak projeler yaparak ihracat rakamlarına önemli katkı sağladı. Sektörün ihracatı, yüzde 11,2 artışla 4,7 milyar dolar oldu.

Türkiye mobilya sektörü ihracatının zirvesinde, 2021 yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı. 538,4 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak'ı, 402,5 milyon dolar ile Almanya takip etti. İsrail'e yapılan ihracat 243,7 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki ABD'ye 240,8 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya 212,8 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ihracat payını yüzde 70,29 ile en çok artıran ülke Katar oldu. Katarlı firmalar, Dünya Kupası sürecinde özellikle turistler için yaptıkları yeni konut, otel ve restoran gibi birçok mekanda Türk mobilyalarını tercih etti.

"Şimdi 2023 yılında hedeflerimize ulaşmak için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmasına şahitlik etmenin gurur verici olduğunu, bu rakamlara mobilya sektörünün de önemli katkısı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"MOSFED olarak çatı kuruluşu olduğumuz, sektörümüzü temsil eden birçok derneğimizle birlikte mobilya sektörünün bu rakamlara ulaşmasında etkin bir rol oynadık. Yıl boyunca resesyon endişesi, enerji krizi, ülkeler arasında yaşanan gerilimler gibi pek çok sıkıntı sebebiyle zaman zaman siparişler düştü, zaman zaman pazarda başka sorunlar yaşandı ancak üreticilerimiz asla yılmadılar. Yüksek enerjiyle ve gayretle hem üretip hem ihraç ederek 2022 yılını başarıyla tamamladılar. 2022'ye başlarken öncelikli hedefimiz, bir önceki yılı geride bırakmaktı ve bunu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 2023 yılında hedeflerimize ulaşmak için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Yakın zamanda düzenleyecekleri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi sağlamayı hedeflediklerini bildiren Güleç, "Yıl boyunca katılacağımız fuar ve tanıtım etkinlikleri ile de bu rakamı daha yukarıya taşıyarak 2023 yılını 5 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23