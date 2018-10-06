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Mobile alıştık uçmayı sevdik

Mobil kullanıcı sayısı Türkiye nüfusuna yaklaşırken, havayolu ile seyahatte yeni bir rekora daha imza attık. 9 ayda 164 milyon yolcu, havayolu şirketleri ile uçuşu tercih etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:48
Mobile alıştık uçmayı sevdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ve sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren elektronik haberleşme sektörünün 2018’e de iyi başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci çeyreğinde bu performansın sürdüğünü söyledi. Turhan, söz konusu durumun sektörün göstergelerine yansıdığına işaret ederek, elektronik haberleşmenin gelişimini devam ettirdiğini belirtti. Turhan, “Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu” dedi.

Havayolunda 9 ayda 164 milyon yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde yılın 9 ayında havayolu yolcu trafiği, 163 milyon 987 bin 652’ye çıktı. Eylülde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 9 oldu.

Eylülde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin 47, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin 477 oldu.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 20 milyon 785 bin 281 olarak gerçekleşti.

Eylül sonu gerçekleşmelerine göre ise 9 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 551 bin 749, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 11,4 artışla 163 milyon 987 bin 652, yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise yüzde 10,2 artışla 2 milyon 909 bin 660 tona ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:48
  1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. BTK

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