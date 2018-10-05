Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna ulaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklamalarda bulundu.

Turhan:

"Mobil abone sayısındaki artış, bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğimiz devam etti. Türkiye'yi aylık ortalama 313 dakikalık mobil görüşmeyle Bulgaristan izledi" dedi.