MNG Kargo’nun ulaşmadığı ev neredeyse yok gibi. Resmi kurum evrakları, e ticaret siteleri üzerinden yaptığınız alış verişler, sevdiklerinizin gönderdiği hediyeler ve daha çok sayıdaki kargoların adresi MNG kargo, 2003 yılında faaliyetlerine başladı. MNG kargo Türkiye genelinde 800’den fazla şubesinin yanında, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplamlamda 25 aktarma ve lojistik merkezi bulunmakta. MNG kargo şirketinin 14 yerde bölge müdürlüğü olmak üzere kendi bünyesinde faaliyet gösteren 6 bin 500 acentelerin yanında 3 bin 500 farklı acenteleri de bünyesinde barındırmakta. MNG kargo taşımacılıkta önde gelen kargo şirketi olduğu gibi Türkiye’nin istihdamına da oldukça büyük katkı sunmakta. MNG kargo bünyesinde 10 bine yakın çalışan yer alırken binlerce araç filosuna da sahiptir.

MNG Korgo sahibi kim?

MNG kargo gece gündüz demeden Türkiye’nin her yerine en hızlı bir şekilde kargo ulaştırırken MNG kargo sadece Türkiye’de değil dünyanın 220 farklı noktasında evlere kargoları ulaştırmakta. Bu kadar büyük kargo şirketi kime ait olduğu da zaman zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MNG kargo, 2017 yılında Haydar Sancak ve Suat Sancak başta olmak üzere, Sancak Ailesi MNG Kargo’yu satın alarak şirket bünyelerine katmıştır.

MNG Kargo Takip

MNG Kargo, gönderilen kargoların sahiplerine en hızlı ve en kısa sürede teslim edilmesi için var gücüyle çalışmakta. MNG Kargo takip sorgulama sistemi sayesinde gönderilen kargoların ne zaman nerede, saat kaçta olacağının yanında MNG kargoların kim tarafından nereden gönderildiği gönderildiği MGN kargo takip sorgulama yöntemiyle an be an takip edilmekte.

MNG Kargo sorgulama nasıl yapılır?

MNG üzerinden kargo gönderen ya da kargosu MNG üzerinden gelecek olanlar kargo takip yaparak kargolarının durumu hakkında detaylı bilgiye sahip olmakta. MNG kargonuzu teslim ettiğiniz vakit kargo şirketi tarafından kargo takip numarası verilmekte. Bu numarayı sorgulayarak kargonuzun durumun her saat her dakika görüntüleyebilirsiniz. Bunun için ilk yapılması gereken işlem MNG Kargo’nun internet sitesine giriş yapılmak olunacaktır. MNG kargonun sitesi girdikten sonra sağ tarafta bulunan MNG Kargo Kargom Nerede menüsünde yer alan ilgili bölümlerin doldurulması süretiyle MNG Kargonuzun takibini her daim gerçekleştirebilirsiniz. MNG Kargo web sitesine gitmek için tıklayınız.

MNG kargo şubeleri

MNG kargonun Türkiye’nin her yerinde şubeleri mevcuttur. Kargo göndermek isteyen vatandaşlar en yakın MNG kargo şubesine giderek kargo gönderimlerini yapabilmekte. Tabi kargo gönderimi yapmak isteyenler de bir yanda bulunduğu il ve ilçelerde hakka mahallesinde MNG kargo şubesinin olup olmadığını merak ediyor. MNG kargo şubelerini görmek için yine MNG kargonun internet sitesine girilip oradan EN YAKIN ŞUBE menüsü tıklanmak suretiyle MNG şubelerini ve iletişim bilgilerini görüntülemek mümkün.

MNG kargo çalışma saatleri

MNG kargo müşterisi olmak isteyenler en yakın MNG kargo şubelerine giderek kargolarını gideceği adrese gönderebilirler. MNG Kargo çalışma saatleri müşteriler tarafından merak edilmekte. MNG kargo çalışma saatlerine bakılacak olunursa, pazar günü hariç haftanın 6 günü kargo hizmetini gerçekleştirmek için müşterilerini şubelerine beklemekte. MNG Kargo mesai saatleri hafta içi 08:30 – 18:00; Cumartesi günleri de 08:30 – 15:30 arasında çalışılmaktadır. MNG kargonun önemli hizmetlerinden biri de akşam kargo teslimatının yapılıyor olmasıdır. MNG kargo akşam teslimatı 19:00 ila 21:00 saatleri yapılmakta olup bu saatlerde MNG kargo şubeleri açıktır.

MNG kargo fiyatları ne kadar?

MNG kargo fiyatları kargonun büyüklüğüne göre, Kargonun gideceği yere göre farklılık göstermektedir. MNG kargo ücretlerini şubeler aracılığıyla da öğrenmek mümkündür.

MNG Kargo iletişim bilgileri

MNG Kargo’nun genel müdürlüğü İstanbul Maslak’ta yer almaktadır. MNG Kargo adresi: Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:5-6 Sarıyer / İstanbul’dur. MNG Kargo telefon numarası ise Tel: 0212 216 09 53’tür.