Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

Mkhitaryan sahalardan 1,5 ay uzak kalacak24 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham'a 2-0 kaybettikleri İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçının ilk yarısında oyundan alınan Mkhitaryan'ın, sağ ayağındaki tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmaya başlamasının, 1,5 ay süreceği belirtildi.
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