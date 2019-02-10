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MKE Ankaragücü'nün konuğu Kasımpaşa

- Başkent temsilcisi, ligin 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

10 Şubat 2019 Pazar 09:41
MKE Ankaragücü'nün konuğu Kasımpaşa


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer alırken, 29 puanlı Kasımpaşa ise 7. sırada bulunuyor.

Transfer tahtasının açılmasıyla 12 yeni ismi kadrosuna katan Ankara ekibi, ligde son 6 haftada puanla tanışamadı. MKE Ankaragücü, ligin ikinci yarısında düşüşe geçen Kasımpaşa karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.


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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:41
  1. 21. hafta
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  3. Kasımpaşa
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig

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