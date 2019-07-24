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MKE Ankaragücü'nün file bekçileri yeni sezondan umutlu

- Deneyimli kaleci Korcan Çelikay:"Sezonu başarılı şekilde devam ettirip iyi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ligin üst sıralarında yer almak"- Genç file bekçisi Yiğit Kafkasyalı:"Bu yılın geçen sezondan daha iyi olabileceğini söyleyebilirim. Orta sıraların üstünde olacağımıza eminim"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
MKE Ankaragücü'nün file bekçileri yeni sezondan umutlu


ERZURUM (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün file bekçileri Korcan Çelikay ve Yiğit Kafkasyalı, ligi geçen sezondan daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirtti.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden başkent ekibinde futbolcular, yoğun antrenman programlarını sürdürüyor.

Yüksek rakımda güç depolayan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası takımın birinci kalecisi olan 31 yaşındaki deneyimli eldiven Korcan Çelikay ile 21 yaşındaki Yiğit Kafkasyalı, sezondan beklentilerini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Korcan Çelikay, yaklaşık 3 yıldır takım kadrosunda yer aldığını ve bu sürede iki kez şampiyonluk yaşadığını aktardı.

Takımın geçen sezon ligde kalmak için önemli maçlar oynadığını dile getiren deneyimli kaleci, "Takımımız geçtiğimiz sezon zor zamanlar geçirdi. Bu zor zamanlarda ligde kalmayı başardık ve yeni sezona hazırlanıyoruz. Kadromuza yeni arkadaşlarımız da dahil oluyor. Yönetim geçen sezonki mevcut kadromuzu korumaya çalıştı." diye konuştu.

Korcan Çelikay, Ankara'daki birinci etap kamp çalışmaları sonrası Erzurum'a geldiklerini aktararak, burada sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını kaydetti.


- "Hedefimiz ligin üst sıralarında yer almak"


Geçen sezonun devre arasında kadroda yaşanan büyük değişim sonrası çıkış yakaladıklarını belirten Korcan Çelikay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sezon devre arasında yaşanan değişim sonrası takıma gelen yeni arkadaşlar iyi uyum sağladı, başarılı bir sezon geçirmemiz bunun sonucuydu. Geçen sezon devre arasında sıkıntılı anlarımız oldu ama yeni sezonda sıkıntılı zamanlar olmayacak. Lige iyi başlayıp devam ettirerek sonunu da iyi getireceğiz. Geçen sezondan çok daha iyi olacağız. Geçen yıl sezona iyi başladık ve yeni sezona da iyi başlamak istiyoruz. Sezonu başarılı şekilde devam ettirip iyi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ligin üst sıralarında yer almak."


- Yiğit Kafkasyalı: "Orta sıraların daha üstünde olacağımıza eminim"


MKE Ankaragücü'nün bir diğer kalecisi Yiğit Kafkasyalı, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve sezona da iyi hazırlandıklarını anlattı.

Sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan genç kaleci, "Geçen yıl takıma katılan futbolcular, çok iyi uyum sağladı. Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık bir seviye daha gelişti ve bu, bize başarıyı getirdi. Bu yılın geçen sezondan daha iyi olabileceğini söyleyebilirim. Orta sıraların üstünde olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Yiğit Kafkasyalı, Korcan Çelikay'ın eksiklerini kendisine söylediğini ve tatlı bir forma yarışı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
  1. Futbol
  2. Korcan Çelikay
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG
  5. Yiğit Kafkasyalı

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