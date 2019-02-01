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MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları

- Başkent ekibi 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

01 Şubat 2019 Cuma 01:02
MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kadrosunu 6 futbolcuyla daha güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sona eren ara transfer döneminde kadroya katılan Aydın Karabulut, Cebrail Karayel, Zaur Sadaev, Hector Canteros, Wilfred Moke ve Ezequiel Oscar Scarione, başkent ekibinin yeni oyuncuları oldu.

Sivasspor'dan Aydın Karabulut, Rus ekibi Terek Grozny'den forvet oyuncusu Zaur Sadaev, Göztepe'den Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Oscar Scarione ve Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Şanlıurfaspor’dan Cebrail Karayel ile 2,5 yıl, Chapecoense'den Arjantinli orta saha futbolcusu Hector Canteros ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 01:02
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  2. Spor Toto Süper Lig
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