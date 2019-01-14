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MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:52
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Bayram Bektaş'ın görevinden ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu. Kaplan'ın yardımcılıklarını Erhan Namlı, Özgür Doğramacı, Murat Türksoy ve Güven Kılıç'ın yapacağı belirtildi.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı idmanla Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:52
  1. antrenman
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  3. Galatasaray
  4. MKE Ankaragücü
  5. Mustafa Kaplan
  6. Spor Toto Süper Lig

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