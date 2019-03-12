MKE Ankaragücü'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Sakatlığı bulunan Djedje idmana katılmadı



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe'deki kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan Brice Dja Djedje antrenmana katılmazken, oyuncunun çekilen MR'ında kasık yırtığı tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Çalışmaya ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi oyuncuları daha sonra toplu idmana geçti. Ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, 3 minyatür ve bir büyük kaleli kenar orta ile yön değiştirmeli oyun oynadı. İdman, fonksiyonel alanda serbest oyunla sona erdi. MKE Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.



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