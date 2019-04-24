MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları24 Nisan 2019 Çarşamba 17:14
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınmayla başlayan sarı-lacivertliler, sonrasında dar alanda değişmeli 8'e 2 top kapma çalışması yaptı. Taktik idmanın ardından başkent ekibinin futbolcuları çift kale maç oynadı. Sarı-lacivertliler, hücuma yönelik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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