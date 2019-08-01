MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
MKE Ankaragücü’nde, 30 Temmuz’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.01 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
MKE Ankaragücü’nde, 30 Temmuz’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Mehmet Yiğiner
Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)
Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz
Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan
Genel Sekreter: Muhammer Kılıç
Genel Sayman: Hasan Bilgili
Basın Sözcüsü: Ali Güven
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan
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