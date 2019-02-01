MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak
- Başkent ekibinde cezalı Dja Djedje, karşılaşmada forma giyemeyecek01 Şubat 2019 Cuma 10:28
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.
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