MKE Ankaragücü, Göztepe maçına hazır





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayseri'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kuvvet çalışması ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavilerine devam edilen Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Moulin, Djedje, Pinto ve Bifouma katılmadı.

MKE Ankaragücü kafilesi, bugün kara yoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.