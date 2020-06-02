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Spor

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:37:57 -
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda eksik ve sakat oyuncunun olmadığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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