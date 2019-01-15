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MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

15 Ocak 2019 Salı 23:11
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan'ın idmanda yer almadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:11
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