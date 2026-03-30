MİT'ten sınır ötesinde nefes kesen casus avı! 12 yıllık firari hain Suriye sınırında kıskıvrak yakalandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
MİT'ten sınır ötesinde nefes kesen casus avı! 12 yıllık firari hain Suriye sınırında kıskıvrak yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), devletin gizli bilgilerini dış güçlere servis eden ve 12 yıldır adaletten kaçan hain Önder Sığırcıkoğlu'nu sınır ötesinde düzenlediği sinsi operasyonla ele geçirdi.

Millî İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

Suriye’nin Kaderini Etkiledi

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad rejimine teslim etmiş ve Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu ölümüne neden olmuştu. Suriye’nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.

Firarında FETÖ İzine Rastlandı

Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların aktif rol oynadığı tespit edildi. Dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi usulsüzlükler yaşandığı saptandı.

Yapılan incelemelerde, Önder Sığırcıkoğlu’na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR’ları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

 

MİT Adım Adım Takip Etti

Firarının ardından Önder Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu’nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru bu operasyonda kullanıldı.

Esad Rejiminin İstihbaratı Tarafından Korundu

Önder Sığırcıkoğlu Suriye’ye sığındıktan sonra, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındı. Karşılığında Türkiye aleyhine aktif istihbarat faaliyeti yürütmesi istendi. Sığırcıkoğlu, bu süreçte Türkiye lehine çalışan bazı şahısların kimlik ve hareket bilgilerini Esad rejim istihbaratına aktardı.

Türkiye Karşıtı Birçok Faaliyette Bulundu

THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ve Hatay/Reyhanlı patlamalarının 2018’de yakalanan faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki kurdu. Mihraç Ural’ın talimatıyla Türkiye karşıtı propaganda yaptı. İkili, sahte görüntülerle psikolojik operasyonlar yürüterek medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı.

Bir haber sitesine verdiği röportajında, “Hüseyin Harmoush’u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini, kaçırma operasyonunu kendi planladığını, bundan hiçbir pişmanlık duymadığını” ifade etti.

Reyhanlı Canisi ile Yakın İlişki Kurdu

Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu. Sığırcıkoğlu ve Nazik bir dönem Suriye’de aynı evde konakladı. Yakınlıkları nedeni ile Önder Sığırcıkoğlu, Yusuf Nazik’in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini bile kullandı. Yine MİT’in bir operasyonu ile 2018’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Yusuf Nazik, ifadesinde Önder Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladı.

 

Rus İstihbaratına da Çalıştı

Önder Sığırcıkoğlu, Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak görüşmeler yaptı. Türkiye’ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştı.

Operasyon Adım Adım Planlandı

MİT, Önder Sığırcıkoğlu’nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkardı. İletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı, sistematik olarak izledi. Yapılan istihbari analizlerle, Önder Sığırcıkoğlu’nun önce Suriye’de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan’a geçtiği tespit edildi.

Sığırcıkoğlu’nun, tekrar Suriye’ye geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine, MİT ve Suriye İstihbaratı arasında gizli düzeyde ortak bir operasyon planlandı. İki ülke istihbaratı sınır hattında koordineli hareket ederek, şahsın sınır geçişini bekledi. 12 yıllık kaçışının ardından, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla Önder Sığırcıkoğlu yakalandı.

Türk ve Suriye İstihbaratından Ortak Çalışma Grubu

Yakalamanın ardından MİT ve Suriye İstihbaratı, Hüseyin Harmoush’un infazına kadar uzanan süreçle ilgili ortak bir çalışma ekibi kurdu.

Adli mercilere teslim edilen Sığırcıkoğlu’nun, mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra, siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanma ile öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması bekleniyor.

Önder Sığırcıkoğlu’nun yakalanmasıyla Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde iş birliği bölgesel dengelerde yeni bir dönemi de işaret etmektedir.

Gerçekleştirilen bu operasyonla, 2011’deki ihanetin faili de adalete teslim edilmiş oldu. MİT’in uzun vadeli stratejik sabrı, istihbari derinliği ve operasyonel üstünlüğü bir kez daha tarihe geçti.

 

Yorumlar

Emir Timur

Elbette tebrik ediyoruz ve İstihbarat teşkilatını çok çok çok güçlü yapmalıyız örümcek ağı kuramı gibi yayilmalı teknoloji ile taçlandırmali artı devlet işleyişi de güçlü olmalı valiler illerine hakim olmalı emniyet jandarma kamu kurumları entegre içinde olmalı vali ilerde kaymakam ilçelerde koordinasyon odaklı olmalı vatandaş ile içki dışlı olmalı eksikler varsa tamamlamalı şehirlerde eksikliği gidermeli kamu bürokrasisini güçlendirmeliyiz belediyeler güçlü olmalı halkın nabzına yönelik projeler üretmeliyiz kreş ise kreş açalım lokanta ise lokanta açalım market ise market et üretim ise onuda açalım cumhur ittifakı bileşenleri kanalları da dahil olmak üzere güçlü olmalı bu doğu abinin kanalı da Türksat durumu varmış düzeltelim tüm cumhur ittifakı bileşenleri kanalları akit başta olmak üzere reklamlar gelsin neyse halkın içine girin halkı kendinize çekin sosyal medyada güçlü olmalıyız savunma sanayi şirketleri hibe krediler verin füze teknoloji de yatay yapay zekâ ile binaların arasından gidebilen Deniz üstünden giden teknoloji üzerinde çalışmalar yapmak lazım uyanık olmak zorundayız dış politika da pakt kurmalı orta Asya Türkistan coğrafyası da Birlik Türkiye'de birlik ülkede dirlik içinde olmalıyız güçlü bir iri diri olmalıyız ekonomi de sıkı para politikası ile dış ticaret de ihracat odaklı olmalıyız işte muhalefeti görüyoruz sen Ağustos böceği ile karınca hikayesi biliyor musunuz cumhur ittifakı karınca gibi olmalı bize Ağustos böceği cümbüşcü çal oynasın vur patlasın tipler lazım değil bize karınca gibi çalışkan teknoloji odaklı organize olmuş hedef odaklı ileri daima ileri gitmeyi hedefleyen büyük Türkiye mimarisi vizyonunda akıllar idrak kabiliyeti yüksek ruhlar lazım Allah bizimle beraberdir diyoruz yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşasın Turan yaşasın cumhur ittifakı bileşenleri Allah bizimle beraberdir diyoruz
