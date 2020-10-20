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Ekonomi Mitsubishi Electric, GOSAT-GW Uydusu'nu geliştirme sürecine başladı
Ekonomi

Mitsubishi Electric, GOSAT-GW Uydusu'nu geliştirme sürecine başladı

GOSAT-GW Uydusu, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin önlenmesi konusunda bilimsel gelişmelere katkı sunacak

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:52:55 -
Mitsubishi Electric, GOSAT-GW Uydusu'nu geliştirme sürecine başladı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation, Japon Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) tarafından GOSAT serisinin üçüncüsü olan Dünya Sera Gazı ve Su Çevrimi Gözlem Uydusu’nun (GOSAT-GW) yüklenicisi olarak seçildiğini ve geliştirme faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket, Japonya Çevre Bakanlığı ve Ulusal Çevre Çalışmaları Enstitüsü için sera gazı gözlemi, JAXA içinse su çevrimi gözlemi yapacak olan GOSAT-GW uydusuyla küresel ısınma ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin önlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

GOSAT-GW, iklim değişikliğinin daha hassas tahmin edilmesini sağlayarak bilimsel ve teknolojik metotları bir sonraki aşamaya taşıyacak. GOSAT-GW, sera gazı salımının daha net bir şekilde tahmin edilmesi amacıyla geniş bir alanda ve yüksek bir hassasiyet düzeyinde karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının yoğunluğunun gözlenmesi için Toplam Antropojenik ve Doğal Emisyon Haritalayıcı SpectrOmeter-3 (TANSO-3) adı verilen bir sensöre sahip.

TANSO-3'ün küresel gözlem modu, dünya üzerindeki geniş alanları kesintisiz olarak kapsayacak ve önceki modellere göre daha fazla gözlem noktası sağlayacak. Daha önce fırlatılan GOSAT-2'ye (Ibuki-2) göre üç kat daha yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip detaylı bir gözlem moduna sahip olan TANSO-3, sera gazlarının daha hassas bir şekilde gözlenebilmesine imkân tanıyacak.

GOSAT-GW dünyanın kara, deniz yüzeyi ve atmosferdeki suyun jeofiziksel miktarlarını tahmin edecek yeni Gelişmiş Mikrodalga Tarama Radyometresi 3 (AMSR3) ile donatılacak. AMSR3, yağış, su buharı, deniz buzu ve deniz yüzeyi sıcaklıkları gibi hidro-jeofiziksel koşulların daha doğru tahmini için önceki uydulara göre daha fazla sayıda frekans bantları kullanacak.

Gözlemlerden elde edilen verilerin, meteorolojik kuruluşların tayfun, şiddetli yağmur ve diğer iklim koşullarının tahmin isabetliliğini artırması bekleniyor. Ayrıca iklim değişikliğinin su çevrimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için ayrıntılı bilgiler sunacak GOSAT-GW, iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki etkilerini belirleme ve gerekli karşı tedbirleri hazırlama çabalarına da katkıda bulunacak.

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