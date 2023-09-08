'MİT mahrem imamı' Recai Polat hakkında karar!

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında MİT'ten sorumlu olan Recai Polat yakalandıktan sonra hakkında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Polat savunmasında, FETÖ'cülüğüne yakışacak şekilde geri adım atarak, ifadesini tehdit ve baskı altında verdiğini söyleyip, söylediklerini kabul etmedi.

FETÖ'nün MİT yapılanmasında yer alan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.K. sanığı teşhis ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bana gösterilen kişi Recai Polat'tır. Benim altımda çalışan öğretmendir. Kendisi MİT mahrem yapılanmasında çalışmadan önce Ankara Keçiören'de bölge imamıydı. MİT mahrem yapılanmasına katıldığı süreçteki mülakatını ben yaptım. MİT'e giriş-çıkış yapan araç plakaları, şahıs, bürokratlar, bakan, farklı devletlerin gizli servisleri, büyükelçiler, müsteşarlar, milletvekili, yabancı misyon şefleri, dikkat çekici gazeteciler ve buna benzer insanların giriş-çıkışlarıyla alakalı insanların takibini yapmasını istedik. Bu bilgileri bize Recai getiriyordu. O süreçte MİT'e giriş-çıkış yapan tırlar vardı. Bu durumun dikkat çekici olduğu bilgisi bize gelince tırların dorselerinde yazan şirket isimleri, tırların marka ve plakaları bize bildirildi. Bu bilgilerin bize getirildiğini Recai de biliyor. Recai'nin eşinin Milli Eğitim’de Malatya'ya tayini çıkmıştı. Doğu'ya gitmesi nedeniyle MİT'in Diyarbakır temsilcisi mahrem yapı imamı Ali kod adlı Mustafa İlhan'a Recai'yi devrettik.

'Hiyerarşiden habersiz olması imkansız'

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in altında MİT mahrem imamı, MİT mahrem imamının altında Merkez Karargah Temsilcileri, Ankara Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi, Adana-Hatay-Gaziantep ve çevresinden sorumlu temsilciler bulunduğu, sanığın da bu hiyerarşik yapıya dahil olduğu kaydedildi. Sanığın FETÖ'nün siyasi amacını bilmemesinin mümkün olamayacağının altını çizen mahkeme, ABD'deki lüks malikânede yaşayan terörist elebaşı Fetullah Gülen'in İslam dini ile bağdaşmayacak şekilde edindiği siyasi ve ekonomik gücü sorgulamadığının düşünülemeyeceği de dikkate alındığında, sanığın örgüt üyeliğinin sabit olduğu ifade edildi.

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