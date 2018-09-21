MIT’den Turkcell çalışanlarına eğitim

Bu çerçevede nesnelerin internetine (IOT) odaklı özel bir eğitim programı oluşturuldu. MIT ve Turcell Akademi tarafından hazırlanan ‘IOT Bootcamp’ adlı programdan ilk etapta 25 Turkcell mühendisi yararlandı. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, mühendislerin aldıkları eğitimle hem müşterilerine hem de ülkeye yenilikçi ürün ve hizmetler sunacağını ifade etti. Sezen, “Turkcell’de geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla başlattığımız bu tür programların sayısını ve çeşitliliğini daha da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.