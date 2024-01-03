MiT o ismi etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak'ın Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir nokta operasyon daha...
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak'ın Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.
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