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Gündem MiT o ismi etkisiz hale getirdi
Gündem

MiT o ismi etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:00:00 -
MiT o ismi etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak'ın Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir nokta operasyon daha...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak'ın Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

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Yorumlar

Toshiba

Varan 2 . 2024 sarı torba yüklemesi hız kesmeden devam ediyor. Çok kısa bir aradan sonra MİT’i izlemeye devam ediniz.
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