MİT kumpasında 10 haine ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk basamağı olan 7 Şubat 2012’deki MİT Kumpasıyla FETÖ, seçilmiş hükümeti yıkmak üzere yargı ve emniyet içinde örgütlenmiş militanlarını harekete geçirmiş, dönemin MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini gözaltına almak istemişti. Çözüm sürecinde yaptığı çalışmalar nedeniyle terör örgütü PKK ile işbirliği suçlamasıyla MİT Başkanı Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifadeye çağıran FETÖ’cülerin asıl hedefi, elebaşı Gülen’den aldıkları emirle aslında seçilmiş hükümeti devirmekti. Hükümetin karşı hamleleri, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Hakan Fidan’ın ifadeye gitmemesi ve ardından üst düzey MİT görevlilerine getirilen yasal koruma kalkanı sayesinde FETÖ’nün 7 Şubat kumpası boşa çıkarıldı.



Hainlere ceza yağdı



‘MİT Kumpası’na ilişkin 8’i tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava da dün karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ayhan Albayrak ile Mustafa Gökkılıç katıldı. Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Faik Şaşmaz, Kazım Aksoy, Nuh Mehmet Damgacı, Yurt Atayün ile başka suçtan tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Oğuzhan Ceylan, Ahmet Kılınçarslan, Bilal İrice, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan bulundukları cezaevinden, tutuksuz sanık Aykut Güçlü de bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklar eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı ve Ayhan Albayrak ile örgütün “emniyet mahrem imamları” olduğu belirtilen Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan’ı “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Bu suç bakımından sanıklar Bilal İrice, Ahmet Kılıçaslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan’ın hükmen tutuklanmasını kararlaştıran heyet, bu 10 sanık hakkında “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından yasa gereği hüküm verilmesine yer olmadığına, “devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından ise beraatlerine hükmetti.



2 tahliye 2 beraat



Heyet, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak’ı fikir ve eylem birliği içinde ve hiyerarşik bir silsileyle “nitelikli resmi belgede sahtecilik” suçunu işledikleri gerekçesiyle dokuzar yıl hapis cezasına çarptırırken, sanıklar Nuh Mehmet Damgacı, Sebahattin Kaplan, Bilal İrice, Musa Metin ve Ahmet Kılınçaslan’ın bu suçtan beraatine karar verdi.



Sanıklar eski polisler Oğuzhan Ceylan, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi ve Erkan Ünal’ı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların diğer suçlardan beraatlerini kararlaştırdı.



Heyet, gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç’ı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ederken, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Sanık Faik Şaşmaz’ın beraatine hükmeden heyet, sanığın tahliyesini kararlaştırırken sanıklar Mehmet Deveci ve Aykut Güçlü’nün de tüm suçlardan beraatine karar verdi.



Mahkeme, firari sanıklar elebaşı Fetullah Gülen, örgütün ‘yargı imamı’ İlyas Şahin, ‘emniyet imamı’ Çetin Özgür, ‘MİT mahrem hizmetler imamı’ Murat Karabulut, ‘Marmara imamı’ Ali Rıza Tekinkaya, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, ‘emniyet mahrem imamları’ Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, ‘polis memurları ülke imamı’ Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın ile 1 tutuksuz sanığın dosyasını ayırmıştı.