MİT elemanı nasıl olunur? MİT personel alım ilanı şartları neler?

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı yeni çalışma arkadaşları arıyor. Teşkilatın internet sitesinden yapılan paylaşımda 4 kadro için ilan açıldığı duyuruldu. İstihbarat ve dil uzmanlarının yanı sıra koruma ve emniyet memurları ile mühendisler MİT bünyesine katılacak.

MİT personel alım ilanı şartları neler?

Başvuracak adaylarda aranan ortak özellikler kadrolara göre farklılık gösteriyor. Ancak bütün görevler için "ketum olma" ve "stres altında çalışabilme" şartı var. Yüksek sorumluluk bilinci, disiplin, yoğun tempoya uyum, pratik ve hızlı düşünebilmek de öne çıkan özellikler. İstihbarat uzmanı adaylarının öncelikle analitik zeka ve yaratıcı düşünceye sahip olmaları gerekiyor. Kadrolara göre yaş ve yabancı dil puanı koşulları değişiyor. MİT'te çalışmak isteyen adaylar önce özgeçmişini siteye yükleyecek. Ön değerlendirme sürecinin ardından uygun görülen adaylara dönüş sağlanacak.

MİT’te istihbarat uzmanı olmanın şartları şöyle:

35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversite mezunu olmak.

2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

Yönetme-yönlendirme,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Pratik ve hızlı düşünebilme,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Ketumiyet.

Dil uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.