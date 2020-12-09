Mısırlı ünlü roman yazarı Nebil Faruk vefat etti

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın ünlü roman yazarı Nebil Faruk 64 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Nebil Faruk'un kızı Riham, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Nebil Faruk'un ölümünü "Babam Nebil Faruk Ramazan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Mısır medyası Faruk'un öldüğünü doğrularken, cenaze namazının Kahire'nin doğusundaki Talat Mustafa Camisi'nden öğle vaktinde kılınacağı belirtildi.

Mısır'ın Tanta kentinde 1956 senesinde doğan Nebil Faruk, "İmkansız Adam" ve "Gelecek Dosya" adlı eserleri başta olmak üzere polisiye ve bilim kurgu alanında Arap dünyasında adını duyurmuştu.

Mısır Kültür Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Faruk'un "yazdığı polisiye romanlarla Mısır'da birçok nesli yetiştirdiği, onların bilinçlerinin ve düşüncelerinin şekillenmesine katkı sağladığı" ifadelerine yer verdi.