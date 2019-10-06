Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi savunması

Mısır'ın ünlü rahiplerinden Makari Younan, ABD kuklası darbeci Sisi'nin, cennetten geldiğini ve buna karşı olup protesto edenlerin cehenneme gideceğini söylemesi eleştirilere neden oldu.

"Sisi cennetten geldi"

Makari Younan, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına bir pozisyon, para ya da zenginlik umuduyla gelmediğini söyleyerek "Sisi'nin cennetten geldiğini söyledim ve sözlerimi yazılı olarak onaylıyorum" dedi.

Younan Sisi için, "Bir gösteriye çıktığımda kime karşıyım ve kime karşıyım?” diyerek Sisi'ye direnenler Allah'ın düzenine direniyor, Allah'ın emrine direnir" dedi.