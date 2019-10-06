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Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi savunması

Mısır'ın ünlü rahiplerinden Makari Younan, halkına kurşun sıkan ABD kuklası darbeci Sisi'yi şok eden sözlerle savundu. Rahip, Sisi'ye karşı gelenin tanrıya karşı geleceğini söyledi.

06 Ekim 2019 Pazar 16:50
Mısırlı rahipten akıllara zarar Sisi savunması

Mısır'ın ünlü rahiplerinden Makari Younan, ABD kuklası darbeci Sisi'nin, cennetten geldiğini ve buna karşı olup protesto edenlerin cehenneme gideceğini söylemesi eleştirilere neden oldu.

"Sisi cennetten geldi"

Makari Younan, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığına bir pozisyon, para ya da zenginlik umuduyla gelmediğini söyleyerek "Sisi'nin cennetten geldiğini söyledim ve sözlerimi yazılı olarak onaylıyorum" dedi.

Younan Sisi için, "Bir gösteriye çıktığımda kime karşıyım ve kime karşıyım?” diyerek Sisi'ye direnenler Allah'ın düzenine direniyor, Allah'ın emrine direnir" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 16:50
  1. sisi
  2. abd
  3. mısır

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 9 dk önce
    Bizim içinde cehennem kütüğü
  • Rasim DUMANRasim DUMAN15 dk önce
    O rahip ile, bizim PENSİLVANYA'da ikamet eden salya/sümük "kâinat papazı"nın arasında ne fark var ; ikisi de aynı şeyleri söylüyorlar. PENSİLVANYA ZANGOCU, birkaç gün önce A.SİSİ'nin bir ajansına "SİSİ muhlis bir adam, onun için dua ediyorum" demişti. "Muhlis", yani "temiz gönüllü, niyeti hâlis, ihlâslı bir insan" ( !!! ) imiş, bu eli kanlı katil darbeci general !!!
  • OFLU BABAOFLU BABA21 dk önce
    MUSLUMANLARIKATLEDEN BIR.....SIZEKENDIGIBIRAHIPLERINYUZKARASIBIRS.....SIZINSOYLIYEBILECEGISOZLERBUNLARBENIMTANIDIGIMRAHIPLERVARBOYLEINSANLIKDISI BIRSOZDUYMADIMAKSINEMUSLUMANLARADUAEDENLERINIBILEGORDUMBUNLARKEMAL KILICTAROGLUNUNSEVDIGIRAHIPLERDIR
  • klkl21 dk önce
    bu da bir siyonist alçak işgalci evanjelist papazdır saçma sapan dini inançlarla kendini ve sözde mısır halkını kandırmaya çalışıyor
  • ZiyaZiya25 dk önce
    Ohaaaaa

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