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Aktüel Mısırlı muhalif aktör Hişam Abdullah’ın eşinin vatandaşlığı düşürüldü
Aktüel

Mısırlı muhalif aktör Hişam Abdullah’ın eşinin vatandaşlığı düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:22:45 -
Mısırlı muhalif aktör Hişam Abdullah’ın eşinin vatandaşlığı düşürüldü

İSTANBUL (AA) – Mısır yönetimi, muhalif sinema sanatçısı Hişam Abdullah'ın eşi Gade Muhammed Necib'i (48) vatandaşlıktan çıkardı.

Mısır'ın resmi gazetesinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Ülke dışında ikamet etmesi ve yurt dışından devlet güvenliğine zarar veren bir suç davasında hakkında mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle aslen Suriye vatandaşı olan Gade Muhammed Necib'in vatandaşlığı düşürüldü." denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Mısır vatandaşlığı düşürülen Necib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlar Kurulu kararının fotoğrafını paylaşarak, ülke dışında ikamet etmesi ve Suriye vatandaşı olmasına dair asılsız iddiayla vatandaşlıktan çıkarılmasına şaşırdığını kaydetti.

Necib, "Bu doğru değil. Evet Suriye kökenliyim, ancak Suriye vatandaşlığım ve Suriye'yle ilgili hiçbir resmi evrakım yok." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Mağdurları Merkezi Başkanı Heysem Ebu Halil de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Necib'in vatandaşlığının düşürülmesinin "terör mesajı" olduğunu dile getirdi.

Ebu Halil, "Gade Necib sadece vatandaşlıkla değil, sizden daha fazla Mısırlı olduğunu kanıtlayan eylemleriyle Mısırlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı muhalif sinema sanatçısı Abdullah ve eşi Necib, Türkiye'de ikamet ediyor.

Gözlemciler Mısır yönetimini, vatandaşlıktan çıkarmayı muhaliflere karşı bir silah olarak kullanmakla eleştirirken, hükümet bu konuda anayasaya ve yasalara bağlılığını savunuyor.

- Hişam Abdullah kimdir?

Mısır’daki Abdulfettah es-Sisi yönetimine muhalifliğiyle bilinen ünlü aktör Abdullah, 1984'ten bu yana film ve dizi projelerinde rol aldı.

İlat Yolu filmiyle ününü artıran Mısırlı oyuncu, “Cemri ve Ben” isimli dizideki rolüyle seyircilerin beğenisini kazandı.

Abdullah ayrıca Hilmiye Geceleri, Adem’in Elması, Zor Anlar, Halam Safiye gibi birçok dizide rol aldı.

Mısır’da 2011'de gerçekleştirilen 25 Ocak Devrimi’ni destekleyen Abdullah, 2013 yılındaki askeri darbenin ardından ülkesini terk etti.

Abdullah, Suriye kökenli aktivist Gade Muhammed ile 1999'da evlenmişti.

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