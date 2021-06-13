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Dünya Mısır’dan flaş Katar açıklaması
Dünya

Mısır’dan flaş Katar açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Katar ile eski defterleri kapatmaya çalıştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:55:00 - 2021-06-13 14:03:38
Mısır’dan flaş Katar açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ulusal çıkarları elde etmek ve Arap ülkeleriyle bağları güçlendirmek için ülkesinin Katar ile eski defterleri kapatmaya çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Şukri, Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyon kanalına, ülkesinin Katar ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Şukri, "Katar ile geçmişe ait sayfayı; ilişkilerin normal seyrine dönmesi, ulusal çıkarların elde edilmesi ve kardeş Arap ülkeleriyle bağları güçlendirmek için kapatmak istiyoruz." dedi.

Bakan Şukri, istikrarlı bir hızla ilişkilerin yeniden tesis edilmesi hedefiyle Mısır'ın, Katar ile ilişkilerin geri dönmesinden ne ölçüde yararlandığını görmek için dikkatli adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Şukri, "Mısır'ın güvenliği ve istikrarıyla ilgili tüm dosyalar ele alınıyor ve Katar'ın Mısır'ın tüm endişelerine vereceği yanıt değerlendiriliyor." diye konuştu.

Mısırlı Bakan, "Doha'nın Kahire'nin karşı çıktığı politikalara geri dönmeyeceğine dair garanti vermemesi"ne ilişkin bir soruyu ise "Mısır'ın kurum ve mekanizmaları, ülkenin çıkarlarını koruma ve takip etme gücüne sahiptir." şeklinde cevapladı.

Katar-Mısır ilişkilerinin normalleşme süreci

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar ve Mısır'dan iki resmi heyet, 23 Şubat'ta Kuveyt'te uzlaşı bildirisinin uygulanması konusunda görüşmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında ilk kez, 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten 5 gün sonra Katarlı bir heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlama sürecini hızlandırmak için Kahire'ye gitti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 14 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, bu ziyaretin "Katarlı kardeşlerden ilişkilere yeniden ivme kazandırmak için olumlu mesaj olduğunu" söylemişti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin 12 Nisan'da ramazan ayı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi aramasıyla El-Ula zirvesinden bu yana iki lider ilk kez doğrudan iletişim kurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı ziyaretinde Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletmişti.

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