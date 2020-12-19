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Aktüel Mısır'da yılbaşı etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Aktüel

Mısır'da yılbaşı etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:42:24 -
Mısır'da yılbaşı etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

KAHİRE (AA) - Mısır Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

Mısır Turizm Bakanı Yardımcısı Abdulfettah el-As, Mısır merkezli "El-Hayat" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının ikinci dalgasının başlamış olması nedeniyle insanların bir araya toplanmasını engellemek amacıyla bu yıl yılbaşı kutlamalarının iptal edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Bakanlığın otel ve restoranlarda yılbaşı kutlamalarını iptal ettiğinin altını çizen Asi, kararın hedefinin bulaşın hızlanmasını engellemek olduğunu, bu kapsamda otellere de sık sık gizli denetimler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcıların katıldığı yılbaşı etkinliklerinin de yasaklandığı söyleyen Asi, ancak kararın kalabalık olmayan küçük çaplı kutlamaları kapsamadığını ekledi.

Mısır'da Müslümanlar yılbaşı kutlamalarına fazla rağbet göstermiyor olsa bile Hristiyanlar etkinlikler düzenliyor. Resmi verilere göre, 104 milyon kişinin yaşadığı Mısır'da nüfusun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğu Ortodoks 15 milyon Hristiyan bulunduğunu ifade ediyor.

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