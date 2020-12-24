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Aktüel Mısır'da alkol bağımlılığı tedavi merkezinde yangın: 6 ölü
Aktüel

Mısır'da alkol bağımlılığı tedavi merkezinde yangın: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:27:15 -
Mısır'da alkol bağımlılığı tedavi merkezinde yangın: 6 ölü

İSKENDERİYE (AA) – Mısır'ın Akdeniz kenti İskenderiye'de, alkol bağımlılarının tedavi gördüğü özel bir merkezde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İskenderiye Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin batısındaki Bitaş bölgesinde bulunan 45 kişinin tedavi gördüğü Alkol Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Üç katlı merkezde alkol bağımlılarının tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Yangının çıktığı sokakta güvenlik önlemleri kapsamında elektriklerin kesildiği ve merkezin yasal durumu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığının inceleme başlattığı duyuruldu.

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