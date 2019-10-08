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Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı!

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleri, Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı harekatla ilgili endişelerini dile getirdi.

08 Ekim 2019 Salı 23:07
Mısır, Yunanistan ve Rumlardan Fırat'ın doğusu operasyonu mesajı!

Mısır'dakidarbeci Abdulfettah el Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Kahire’de gerçekleşen üçlü zirvenin ardından yayınlanan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapmayı planladığı harekata da yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Taraflar, Türkiye’nin Suriye topraklarına planladığı yasa dışı askeri operasyonla ilgili derin endişeyi dile getirdi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini koruma amacıyla çalışılması gerektiğini doğruladı. Onlar ayrıca Türkiye’nin her türlü toprak bütünlüğünü ihlal etme veya Suriye’deki mevcut demografik durumu değiştirme çabasını kınadı”.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 23:07
  1. Türkiye
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  11. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Ben DenizBen Deniz17 dk önce
    Teget, yunanmısın yahudimisin ney olduğun belli değil
  • MuratMurat42 dk önce
    Yunan, ülkenizde kaç tane Suriyeli var lan, kaç insansınız daeşten dolayı üldü, ülkene kaç tane top atıldı, lan mısır ülkende kaç Suriyeli.
  • emekli çavuşemekli çavuş55 dk önce
    ÜLENNNN...MISIR!!!...SEN..İLK...ÖNCE.....İÇERDEKİ....YAPTIĞIN....PISLİKLERE....BAK....DARBECİ....ÇIKMIŞ.....KONUŞUYOR!!!!.....YUNANLILARA...BİR...BAK......HAZİNENDEKİ...TÜM....BONOLAR.......ALMANYANIN...ELİNDE.........SEN...İLK...ÖNCE.....ONLARI....DÜŞÜN.....RUMLARLA....BİRLİKTE.....HERALDE.....ALMANYAYA....İLHALK.....OLURSUNUZ........

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