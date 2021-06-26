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Mısır ve Güney Sudan'dan işbirliği protokolü
Dünya Mısır ve Güney Sudan'dan işbirliği protokolü
Dünya

Mısır ve Güney Sudan'dan işbirliği protokolü

Mısır, Güney Sudan ile Nil Nehri'nin bir kolu üzerinde çeşitli amaçlarda kullanılabilecek baraj inşasının araştırılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 21:10:00 -
Mısır ve Güney Sudan'dan işbirliği protokolü

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan Sulama Bakanlığı ile baraj inşası için "fizibilite çalışması hazırlık projesini" içeren teknik işbirliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Söz konusu barajın, Güney Sudan'da Nil Nehrinin ana batı kolu olan Gazal Denizi havzasındaki Jur Nehri'nin bir kolu üzerinde inşasının planlandığı ifade edildi.

Güney Sudan'ın Wau eyaletinde yer aldığı için bu isimle anılacak barajın, elektrik üretimi, bölgeye içme suyu temini ve tarım alanlarının sulanması gibi amaçlarla kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Mısır'ın proje için gerekli teknik ve ekonomik ön araştırmaları yaptığı ve Güney Sudan tarafına teslim ettiği belirtildi.

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