Mısır unlu kurabiye tarifi | Nefis mısır unlu kurabiye nasıl yapılır?
Mısır unlu kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Çayın yanına leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Mısır unlu kurabiye olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mısır unlu kurabiye nasıl yapılır? Mısır unlu kurabiye yapılışı:
Leziz, ağızda dağılan bir kurabiyeye kim 'hayır' diyebilir? Mis gibi kokusu ile iştah kabartan mısır unlu kurabiye tarifi:
Mısır unlu kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Nefis mısır unlu kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında tereyağı ve sıvı yağış alıp iyice yoğurun.
Ardından pudra şekeri, kabartma tozu ve unu ekleyin.
Mısır ununu ise azar azar ilave edin.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 15 dakika pişirin.
Kurabiyeler ılındıktan sonra tepsiden almanız gerekiyor, sıcakken kurabiyeler hızlıca dağılıyor.
Afiyet olsun.