Mısır unlu köfte nasıl yapılır? Nefis farklı köfte tarifi
Leziz ve farklı bir köfte tarifi arayanlar 'Mısın unlu köfte olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mısır unlu köfte için hangi malzemeler gerekli?
Hem çocuklarınızın hem de sizin damaklarınızı şenlendirecek nefis bir tarif… İşte, mısır unlu anne köftesi:
Nefis farklı köfte tarifi
Malzemeler:
- 300 gram dana kıyma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (Dilerseniz yarım çay bardağı maden suyu kullanabilirsiniz)
- 1 çay bardağı mısır unu
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Kimyon
Mısır unlu köfte nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri geniş bir yoğurma kabının içerisine alın.
Köfteyi 15-20 dakika kadar güzelce yoğurun.
Yoğurma işleminin ardından köfteye şekil verin.
Köfteleri en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.
Köfteyi yağda, ızgarada ya da fırında pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.