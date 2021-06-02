"Mısır, Katar'dan 220 İhvan mensubunu sınır dışı etmesini isteyecek"

Mısırlı televizyon programcısı Ahmed Musa, sunduğu televizyon programında Sisi yönetiminin Katar'dan Mısır'ın "terörist" kabul ettiği 220 İhvan mensubunu sınır dışı etmesini isteyeceğini bildirdi.

Musa, programda yaptığı açıklamada yurt dışındaki İhvan üyelerinin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu, Katar'ın ardından Türkiye'nin de böyle bir adım atabileceğini söyledi.

Musa, Erdoğan'ın kısa bir süre sonra Abdulfettah el-Sisi'yi Türkiye'ye davet edeceğini, ve bu sebeple Türkiye'de yaşayan İhvan mensuplarının sığınacak yeni bir bölge aramaları gerektiğini iddia etti.

Sisi 2013 yılındaki darbeyle iktidara geldikten sonra İhvan mensupları başta Türkiye, Katar ve Sudan olmak üzere birçok ülkeye sığınma kararı almıştı.

Katar, son zamanlarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerle normalleşmeye yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ocak ayında Mısır ve Katar diplomatik bağları yeniden kurma konusunda anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Sisi, Katar'ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine karar verilmişti.