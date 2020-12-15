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Aktüel Mısır, İsrail'in "Kudüs'te yeni konut inşası" kararını kınadı
Aktüel

Mısır, İsrail'in "Kudüs'te yeni konut inşası" kararını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:59:41 -
Mısır, İsrail'in "Kudüs'te yeni konut inşası" kararını kınadı

KAHİRE (AA) - Mısır, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin Yeşil Bölge ile Beyt Safafa, Baka ve Talpiyot bölgelerinden Velce köyüne kadar uzanan alanda 8 bin 300 yeni konut inşa planının onaylanmasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ahmed Hafiz tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin, uluslararası meşruiyet ve ilgili Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının yeni bir ihlali olan, Kudüs'te yaklaşık 8 bin 300 yeni konut inşası planını onaylamasının kınandığı bildirildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, söz konusu yeni konut inşa planının onaylandığını doğruladı.

İsrail medyasında geçen hafta yayınlanan haberlerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Atarot Bölgesi'nde 9 binden fazla yeni konut inşası projesinde de gelişme olduğu belirtilmişti.

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