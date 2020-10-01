  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor
Aktüel

Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:55:20 -
Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.

Mısır parlamentosunun 17 Haziran 2020'de gerçekleştirdiği oturumda krediyi onaylamasının ardından, Sisi'nin bu yönde çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayımlandı.

Kahire ve IMF arasında anlaşmaya varılan 2,7 milyar dolar, Mısır'ın Fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor.

Mısır'ın bu yıl Kovid-19 salgınının olumsuz mali ve ekonomik sonuçları nedeniyle dövize ihtiyacı arttı.

Mısır'ın dış borcu, mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111,3 milyar dolara yükseldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay