  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma
Ekonomi

Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

Mısır, Türkiye dostu Katar ile 29,7 milyar dolarlık kentsel gelişim projesi kurmak için ortaklık anlaşması imza attı.

Mısır Kabinesi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa Medbuli'nin başkent Kahire'deki kabine merkezinde yeni bir yatırım anlaşmasının imza törenine tanıklık ettiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Mısır Konut, Altyapı ve Kentsel Topluluklar Bakanlığı'nı temsil eden Yeni Kentsel Topluluklar Kurumu ile Katar şirketi "Ed-Diyar" arasında bir yatırım ortaklığı olduğu belirtildi.

Kabinenin açıklamasında, söz konusu ortaklığın Akdeniz'in kuzeybatı kıyısındaki Mersa Matruh ilinde 'Semla ve Alem Er-Rum' bölgesinde 4 bin 900,99 dönümlük bir arazinin geliştirilmesi ve ekilmesine yönelik bir projenin uygulanmasını içerdiği belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Katar Belediyecilik Bakanı Abdullah bin Hamed bin Abdullah el-Attiye, projenin, yaklaşık 29,7 milyar dolarlık tahmini yatırım tutarıyla bölgedeki en önemli yatırım projelerinden birini temsil ettiğini söyledi.

Projenin 250 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam imkânı sağlamasının beklendiğini dile getiren Atiyye, bu projenin, Katar'ın Ed-Diyar şirketinin Mısır ekonomisinin gücüne olan güvenini ve ülkenin olağanüstü coğrafi konumuna yatırım yapmanın mümkün olduğuna olan inancını yansıttığını ifade etti.

Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı
Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Gündem

Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Guterres, Katar'ı ziyaret etti
Guterres, Katar'ı ziyaret etti

Dünya

Guterres, Katar'ı ziyaret etti

Uluslararası iş birliği! Bakan Göktaş Katar’da önemli imzalar attı
Uluslararası iş birliği! Bakan Göktaş Katar’da önemli imzalar attı

Gündem

Uluslararası iş birliği! Bakan Göktaş Katar’da önemli imzalar attı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Katar'a çıkarma
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Katar'a çıkarma

Gündem

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Katar'a çıkarma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23