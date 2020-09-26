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Aktüel Mısır deniz sınırında kaybolan 3 Filistinli balıkçıdan 2'si öldü, biri yaralı
Aktüel

Mısır deniz sınırında kaybolan 3 Filistinli balıkçıdan 2'si öldü, biri yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:33:02 -
Mısır deniz sınırında kaybolan 3 Filistinli balıkçıdan 2'si öldü, biri yaralı

GAZZE (AA) - Filistinli Balıkçılar Sendikası, Gazze'nin Mısır deniz sınırı yakınında tekneyle balık avladıkları sırada kaybolan 3 Filistinli balıkçıdan 2 'sinin öldüğünü ve birinin yaralandığını açıkladı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğerinin yaralandığını belirtti.

Ayaş, "Mısır sınırı yakınlarında 3 Filistinli balıkçı cuma sabahı kayboldu. Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2'si öldü ve biri yaralandı." dedi.

Haber kaynaklarından yaralı balıkçının sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alamadıklarını söyleyen Ayaş, Filistinli yetkililerin cenazelerin Gazze'ye nakli için Mısır ile irtibata geçtiği bilgisini verdi.

Ayaş, sendikanın balıkçıların ölümü ve ailelerine destek için yarın ikindi vaktine kadar Gazze karasularını balıkçılık faaliyetlerine kapatmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

Konuyla alakalı Mısır tarafından ya da Gazze'deki Filistin bakanlıklarından açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, dün yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botlarının, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açıldığını duyurmuştu.

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